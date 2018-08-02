Bloomberg: российские миллиардеры стали богаче еще на $14 миллиардов (4)

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В мире | 2 августа 2018 года, 13:41

Совокупный капитал 24 российских миллиардеров вырос ещё на $13,96 миллиарда с начала года. Теперь состояние богатейших людей страны составляет $271,2 миллиарда, сообщает агентство Bloomberg.

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Самым богатым, по версии Bloomberg, является основной владелец компании "Северсталь" Алексей Мордашов. С начала года он стал богаче на $675 миллионов, и теперь у него $20,4 миллиарда.

Вторую строчку рейтинга занимает акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. Его капитал оценивается в $20,3 млрд, увеличился он на $2,24 млрд.

На третьем месте списка лидеров оказался глава "Новатэка" Леонид Михельсон с состоянием в $19,9 млрд. По данным Bloomberg, с начала года он стал богаче на $3,27 млрд.

Что касается четвёртого и пятого места, то их заняли владелец "Интерроса" Владимир Потанин и основной акционер "Еврохима" Андрей Мельниченко.

У Потанина — $18,5 млрд, а у Мельниченко — $15,9 млрд.

Комментарии 4
Звезда34 минуты назад
Дело конечно России,но всё же не справедливо как-то,что богатсвами огромной страны,народ которой всё это создавал,разведывал,строил,после войны восстанавливал,отказывая себе во всём,принадлежит кучке людей оказавшихся в нужное время в нужном месте,которые к созданию всего этого (заводов,фабрик,невтяных месторождений и т.д)богатства обсолютно не причастны.И ладно они бы улучшали жизнь простых людей,так нет основная масса россиян живёт ниже плинтуса,а эти небожители погрязли в роскоши,разврате,коррупции.Ну наверное России нужно пройти и этот этап.Знаю, сейчас накинутся умники,дискутировать не буду.У меня много друзей и родственников живёт в России,знаю о чём пишу и такое состояние дел всё больше раздражает простой народ.
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Светлана35 минут назад
Россияне стали бедней на эту сумму. Поздравляю
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Пездкоф23 минуты назад
Замечательные новости из Роиссии - кремлевская банда стырила у народа еще 14 лярдов. А народ все равно верит, любит и готов отсасывать уже с причмокиванием!
Роисся, вперде!
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