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Совокупный капитал 24 российских миллиардеров вырос ещё на $13,96 миллиарда с начала года. Теперь состояние богатейших людей страны составляет $271,2 миллиарда, сообщает агентство Bloomberg.

Самым богатым, по версии Bloomberg, является основной владелец компании "Северсталь" Алексей Мордашов. С начала года он стал богаче на $675 миллионов, и теперь у него $20,4 миллиарда.

Вторую строчку рейтинга занимает акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. Его капитал оценивается в $20,3 млрд, увеличился он на $2,24 млрд.

На третьем месте списка лидеров оказался глава "Новатэка" Леонид Михельсон с состоянием в $19,9 млрд. По данным Bloomberg, с начала года он стал богаче на $3,27 млрд.

Что касается четвёртого и пятого места, то их заняли владелец "Интерроса" Владимир Потанин и основной акционер "Еврохима" Андрей Мельниченко.

У Потанина — $18,5 млрд, а у Мельниченко — $15,9 млрд.