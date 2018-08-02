В мире |

Жители одного из поселков, построенных на одном из ответвлений соединяющей Бангкок и Восточное побережье Таиланда трассы, нашли на обочине дороги около 421 килограмма высушенной марихуаны в брикетах, сообщает в четверг интернет-версия газеты "Тхаи Рат".

Двенадцать мешков неизвестного происхождения и с неизвестным содержимым были оставлены на обочине трассы в провинции Районг менее чем в 100 километрах от туристического города Паттайя, сообщает издание.

Вызванные местными жителями полицейские вскрыли мешки и обнаружили в них брикеты высушенной марихуаны общей массой около 421 килограмма на общую сумму более 300 тысяч долларов по "уличным ценам", говорится в сообщении.

Предполагается, что перевозившие наркотик преступники, испугавшись патрульной полицейской машины, которая проезжает по трассе несколько раз в день, выбросили мешки на обочину из своего автомобиля и скрылись, сообщает газета.

Источник: ria.ru

Фото: pixabay.com