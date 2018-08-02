Неопознанный лайнер чуть не столкнулся с самолетом российской авиакомпании iFly над Черным морем, сообщает «Интерфакс».

По словам собеседника агентства в туристической отрасли, самолет Airbus A330 летел из Антальи в Москву, куда возвращал российских туристов, когда в турецком воздушном пространстве на границе с Россией к нему приблизился неизвестный лайнер.

В этот момент на самолете iFly сработал сигнал об опасном сближении, после чего экипаж российского воздушного судна изменил высоту, избежав столкновения.

При этом попытка пилотов iFly выйти на связь с экипажем неопознанного лайнера успехом не увенчалась — тот не отвечал на радиозапросы и не подавал других опознавательных сигналов.

Агентство отмечает, что информация об инциденте с рейсом Анталья — Москва пока не подтверждена официально.

Во второй половине июня самолет российской авиакомпании Azur Air полтора часа пытался приземлиться в аэропорту Антальи в условиях сильной турбулентности. По словам пассажиров рейса, за бортом лайнера бушевала гроза и били молнии, сам он гудел и «падал», однако экипаж четыре или пять раз пытался посадить самолет.