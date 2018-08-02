Французским школьникам запретили пользоваться смартфонами (3)
В мире | 2 августа 2018 года, 16:22
Во Франции одобрен законопроект, согласно которому школьникам запрещается пользоваться гаджетами во время занятий. Об этом сообщает The Verge.
Новые правила вступают в силу в сентябре 2018 года и касаются всех электронных устройств с выходом в интернет — планшетов, ноутбуков, смартфонов и пр. Школьники в возрасте до 15 лет должны оставлять свои гаджеты дома, либо держать их выключенными до конца уроков.
Таким образом французские власти намерены бороться с зависимостью детей и подростков от своих мобильных устройств. Этот запрет был одним из предвыборных обещаний президента страны Эммануэля Макрона, который уже выразил поддержку законопроекта в своем твиттере.
Отличный закон, не помешает его сделать общим на весь Евросоюз.
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очнувшейся Европе! На данный момент только дети избранного круга учатся в специальных закрытых учебных заведениях , где запрещено пользование любыми гаджетами . Этих детей , которых готовят в правители мира , обязаны думать сами , читать книги ,учиться пространственно думать , анализировать и делать выводы самостоятельно , а не искать на любой чих готовый ответ и все свободное время скрюченном сидеть перед любым экраном , с которого какие то дядьки втюхивают вам любую , нужную им идею. Хоть мысли о самоубийстве , хоть полное равнодушие к происходящему в мире. Это прекрасный шаг в сторону опять стать человеком .
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Сейчас вылезет престарелое говно с воспоминаниями о счётах и гусиных перьях.
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