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Супругу американского президента Меланью Трамп высмеяли после появления в сети фотографий, на которых первая леди занимается садоводством. Об этом сообщает РИА "Новости".

На фотографии Меланья Трамп работает в саду Kitchen Garden возле Белого дома, одной рукой она держит секатор, а другую протянула за корзинкой. Пользователи заподозрили, что на случайной на первый взгляд фотографии супруга американского президента лишь притворяется, что работает.

Так, некоторые пользователи соцсетей раскритиковали дорогой наряд, который Мелаья выбрала для работы в саду.

"Почему Меланья выглядит так, как будто прокралась в чужой сад и ее застукали?" — задается вопросом пользователь с ником maeve.

Другим показалась странной поза первой леди, говорящая о том, что первая леди "ничего не знает о садоводстве".

Фото из Flickr/Through the Eyes of Geek