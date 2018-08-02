В мире |

В Мексике при взлете разбился пассажирский самолет. Все 103 человека, которые находились на борту, выжили.

Один из пассажиров смог заснять момент крушения.

Точная причина падения пока выясняется, но эксперты предполагают, что самолет мог потерять управление из-за сильного порыва ветра.

Уже после падения самолет загорелся, но большинству пассажиров к этому моменту уже удалось выбраться самостоятельно.

Фото: Durango Civil Protection