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Сенат США согласовал поправки к военному бюджету на 2019 финансовый год, включая выделение 250 млн долларов помощи Украине. Это на 50 млн долларов больше, чем в прошлом году.

За выделение финпомощи проголосовали 87 сенаторов, десять высказались против, трое воздержались, говорится на сайте Сената США.

Из 250 млн долларов выделяемой помощи пятая часть пойдет на поставки летального вооружения для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Последним этапом утверждения бюджета, включая выделение финподдержки Украине, является подпись бюджета президентом США Дональдом Трампом.

Посольство Украины в Вашингтоне, приветствуя решение Сената, сообщило в Facebook, что американская матпомощь идет также на обеспечение кибербезопасности и "уменьшение зависимости от российских коммуникационных технологий".

Фото из Flickr/Jarrett Frazier