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Минюст США сообщил об аресте трех граждан Украины, которых подозревают в принадлежности к хакерской группировке Fin7.

Федор Хладырь, Дмитрий Федоров и Андрей Колпаков обвиняются в использовании вредоносных компьютернных программ для взлома компьютерных систем компаний и кражи данных кредитных карт клиентов этих компаний.

По информации минюста США, от действий хакерской группировки пострадали по меньшей мере 120 американских компаний, в том числе сети ресторанов Chipotle и Arby's.

Также, как сообщается, хакеры взламывали компьютерные системы компаний в Британии, Франции и Австралии. Хакерская группировка Fin7 известна еще как Carbanak и JokerStash.

Только в США хакеры группировки украли данные владельцев 15 млн банковских карт. Сообщается, что данные кредитных карт продавались через даркнет ("темный интернет").

Ущерб от деятельности хакеров Fin7 предположительно составил десятки миллионов долларов. По данным минюста США, группировка продолжает действовать.

Одно время хакеров из Fin7 подозревали в связях с Россией и причастности к хакерским операциям, которые предположительно проводились по заказу Москвы.

Фото из Flickr/Evans Ross