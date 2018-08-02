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Бывший глава британского МИД Борис Джонсон возглавил рейтинг возможных преемников Терезы Мэй на посту премьер-министра Соединенного Королевства. Об этом, как передает ТАСС, свидетельствуют данные опроса, которые были опубликованы информационным порталом conservativehome.com, поддерживающим правящую в Великобритании Консервативную партию.

Джонсону отдают предпочтение 29% рядовых сторонников партии. Уровень поддержки его кандидатуры на главный пост в правительстве вырос почти в четыре раза после того, как он подал 9 июля в отставку с должности министра иностранных дел, не согласившись с планом Мэй по реализации Brexit. Отрыв Джонсона от ближайшего соперника - действующего главы МВД Саджида Джавида - чуть превышает 10%, что делает его бесспорным лидером в потенциальной гонке за пост премьер-министра.

Тройку главных претендентов на пост британского премьер-министра замыкает ярый сторонник Brexit в рядах партии Джейкоб Рис-Могг, которому симпатизируют 13,3% респондентов.

Министра охраны окружающей Майкла Гоува, еще одного евроскептика, поддерживают 7,3%. Всего в опросе приняли участие около 1,4 тыс. человек.

Ранее в июле были опубликованы данные опроса социологической службы YouGov, из которых следовало, что Джонсон возглавил рейтинг политиков, которые способны реализовать Brexit лучшим образом, чем Тереза Мэй. Тогда его кандидатуру поддержали 38% сторонников крупнейших в Великобритании политических сил - Консервативной и Лейбористской партий. Тогда же около 38% респондентов заявили, что проголосовали бы за новую правую партию, приверженную реализации Brexit, в то время как 24% готовы поддержать ультраправую антимигрантскую и антиисламскую политическую силу.

Борис Джонсон, напомним, ушел в отставку 9 июля. На посту главы МИДа он пробыл чуть менее двух лет. В письме об отставке, направленном премьер-министру Терезе Мэй он сообщил, что решил оставить должность, осознав, что в правительстве не разделяют его позицию по Brexit.

По его словам, идея Brexit "умирает, задушенная бессмысленной неуверенностью в себе", а линия, предложенная премьером Мэй, означает, что Британия "действительно направилась к статусу колонии". Экс-министр также поблагодарил сотрудников внешнеполитического ведомства за плодотворную совместную работу.

Днем ранее стало известно об уходе со своего поста 69-летнего министра по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) Дэвида Дэвиса из-за его несогласия с политикой Мэй. Он, в частности, считал, что премьер-министр идет на значительные уступки ЕС.

Переговоры Брюсселя и Лондона по соглашению о Brexit блокированы с марта этого года по проблеме организации границы между остающейся в ЕС Ирландией и выходящей из ЕС в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией.

Фото из Flickr/Northern Ireland Office