В Белом доме рассказали о письме Ким Чен Ына Трампу (1)
В мире | 3 августа 2018 года, 08:39
Американский президент Дональд Трамп получил письмо от северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Сообщается, что письмо от Ким Чен Ына было получено в администрации президента США 1 августа.
"Текущая переписка между двумя лидерами следует их встрече в Сингапуре, а также направлена на расширение обязательств, взятых на себя США и КНДР (в ходе этого саммита — "Газета.Ru")", — приводит агентство заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.
Ранее Трамп заявил, что надеется на новую встречу с лидером КНДР. В своем твиттере американский президент также поблагодарил Ким Чен Ына за полученное письмо.
Источник: Газета.ru
Perepisjka.
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