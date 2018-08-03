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Американские сенаторы представили законопроект, который, по их словам, окажет давление на Россию в ответ на вмешательство Москвы в выборы в США. Об этом сообщает Reuters.

"Нынешний санкционный режим не смог удержать Россию от вмешательства в предстоящие промежуточные выборы в 2018 году", — сказал сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Он также добавил, что данный законопроект нацелен на введение "сокрушительных" санкций.

По данным РИА "Новости", указанный законопроект вводит санкции против политиков, бизнесменов и российского госдолга.