Cенат США обещает России "сокрушительные" санкции (15)

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В мире | 3 августа 2018 года, 09:44

Американские сенаторы представили законопроект, который, по их словам, окажет давление на Россию в ответ на вмешательство Москвы в выборы в США. Об этом сообщает Reuters.

"Нынешний санкционный режим не смог удержать Россию от вмешательства в предстоящие промежуточные выборы в 2018 году", — сказал сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Он также добавил, что данный законопроект нацелен на введение "сокрушительных" санкций.

По данным РИА "Новости", указанный законопроект вводит санкции против политиков, бизнесменов и российского госдолга.

Источник: Газета.ru
Комментарии 15
Елизавета1 час назад
Земле надо учиться жить без США.
4
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1 час назад
Ха-ха!Напугали пиндосы!!!Ваши санкции только в тупых пиндосовских головах работают!!!!
5
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ёклмн1 час назад
Судя по всему одни майдауновские полудурки на сайте...:)Понаехало вас тут...Раньше был сайт,как сайт,из неплохих новостных...,а сейчас невесть что...
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