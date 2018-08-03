Cенат США обещает России "сокрушительные" санкции (15)
В мире | 3 августа 2018 года, 09:44
Американские сенаторы представили законопроект, который, по их словам, окажет давление на Россию в ответ на вмешательство Москвы в выборы в США. Об этом сообщает Reuters.
"Нынешний санкционный режим не смог удержать Россию от вмешательства в предстоящие промежуточные выборы в 2018 году", — сказал сенатор-республиканец Линдси Грэм.
Он также добавил, что данный законопроект нацелен на введение "сокрушительных" санкций.
По данным РИА "Новости", указанный законопроект вводит санкции против политиков, бизнесменов и российского госдолга.
Источник: Газета.ru
Земле надо учиться жить без США.
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Ха-ха!Напугали пиндосы!!!Ваши санкции только в тупых пиндосовских головах работают!!!!
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Судя по всему одни майдауновские полудурки на сайте...:)Понаехало вас тут...Раньше был сайт,как сайт,из неплохих новостных...,а сейчас невесть что...
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