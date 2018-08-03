Трамп в очередной раз раскритиковал американские СМИ за "лживые" новости (9)

фото

В мире | 3 августа 2018 года, 07:20

Президент США Дональд Трамп заявил, что новости, которые американские СМИ пишут про него, являются "лживыми" и "отвратительными". Об этом сообщает Fox News.

Об этом он сказал на выступлении перед своими сторонниками в штате Пенсильвания.

"Что стало с честными репортажами? Они не освещают. Они только выдумывают истории", — подчеркнул Трамп.

Он также добавил, что СМИ "неправильно" осветили его встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Фото из Flickr/Gage Skidmore

Источник: Газета.ru
Комментарии 9
Том3 часа назад
А чем тогда дебилы будут заниматься? Не работать же им, в конце концов.
2
Ответить
Ребятушки!3 часа назад
Устройте себе день без Путина. Может , полегчает и отпустит?)))
2
Ответить
И это правильно3 часа назад
Хозяину нужно доверять беспрекословно.
2
Ответить