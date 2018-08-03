Трамп в очередной раз раскритиковал американские СМИ за "лживые" новости (9)
В мире | 3 августа 2018 года, 07:20
Президент США Дональд Трамп заявил, что новости, которые американские СМИ пишут про него, являются "лживыми" и "отвратительными". Об этом сообщает Fox News.
Об этом он сказал на выступлении перед своими сторонниками в штате Пенсильвания.
"Что стало с честными репортажами? Они не освещают. Они только выдумывают истории", — подчеркнул Трамп.
Он также добавил, что СМИ "неправильно" осветили его встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Фото из Flickr/Gage Skidmore
Источник: Газета.ru
А чем тогда дебилы будут заниматься? Не работать же им, в конце концов.
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Устройте себе день без Путина. Может , полегчает и отпустит?)))
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Хозяину нужно доверять беспрекословно.
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