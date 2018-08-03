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Президент США Дональд Трамп заявил, что новости, которые американские СМИ пишут про него, являются "лживыми" и "отвратительными". Об этом сообщает Fox News.

Об этом он сказал на выступлении перед своими сторонниками в штате Пенсильвания.

"Что стало с честными репортажами? Они не освещают. Они только выдумывают истории", — подчеркнул Трамп.

Он также добавил, что СМИ "неправильно" осветили его встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Фото из Flickr/Gage Skidmore