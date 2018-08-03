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Пользователь Reddit с ником cinemassacress нашел на панорамах австралийского Брисбена в Google Maps мужчину, который преследовал камеру, держа перед собой кулаки с высунутыми средними пальцами, пишет Meduza.

В Google Maps и раньше замечали людей, которые показывают на камеру неприличные жесты. Но австралиец оказался особенно упорным: он шел за оператором, снимавшим панораму, целый квартал.

И даже когда пути австралийца и оператора, снимавшего панорамы, разошлись, мужчина не сдался — он переходил дорогу, показывая средние пальцы на камеру.

Фото из Flickr/David Valenzuela