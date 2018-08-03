Google показал австралийца, бегающего за камерой со средним пальцем (+ОПРОС)
В мире | 3 августа 2018 года, 11:10
Пользователь Reddit с ником cinemassacress нашел на панорамах австралийского Брисбена в Google Maps мужчину, который преследовал камеру, держа перед собой кулаки с высунутыми средними пальцами, пишет Meduza.
В Google Maps и раньше замечали людей, которые показывают на камеру неприличные жесты. Но австралиец оказался особенно упорным: он шел за оператором, снимавшим панораму, целый квартал.
И даже когда пути австралийца и оператора, снимавшего панорамы, разошлись, мужчина не сдался — он переходил дорогу, показывая средние пальцы на камеру.
Фото из Flickr/David Valenzuela