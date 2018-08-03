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Президент США Дональд Трамп заявил, что поладил с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, и назвал "российское дело" мистификацией, сообщает "Интерфакс".

"В Хельсинки я провел замечательную встречу с Владимиром Путиным. Мы действительно хорошо поладили. А сейчас нам мешает российская мистификация. Это ведь мистификация — верно?" — сказал Трамп во время выступления на митинге в штате Пенсильвания.

Встреча лидеров США и России состоялась 16 июля в столице Финляндии. Переговоры президентов двух стран в формате тет-а-тет продолжались более двух часов.

Ранее президент Трамп призвал генпрокурора США прекратить "охоту на ведьм", имея в виду расследование о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.