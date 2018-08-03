Трамп заявил о наладившихся отношениях с Путиным (12)

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В мире | 3 августа 2018 года, 11:43

Президент США Дональд Трамп заявил, что поладил с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, и назвал "российское дело" мистификацией, сообщает "Интерфакс".

"В Хельсинки я провел замечательную встречу с Владимиром Путиным. Мы действительно хорошо поладили. А сейчас нам мешает российская мистификация. Это ведь мистификация — верно?" — сказал Трамп во время выступления на митинге в штате Пенсильвания.

Встреча лидеров США и России состоялась 16 июля в столице Финляндии. Переговоры президентов двух стран в формате тет-а-тет продолжались более двух часов.

Ранее президент Трамп призвал генпрокурора США прекратить "охоту на ведьм", имея в виду расследование о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.

Источник: ПОЛИТ.РУ
Комментарии 12
А этот 54 минуты назад
Отброс кое-как дожил до своих 50,но вряд ли доживает до 55. А пока эта лошадиная голова набирает желчи,чтобы сразу вылить,но скоро ею и захлебнется.
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NIGA1 час назад
А где дырявый patriots со своим pilnigi atbalstu?)))
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Адельфина1 час назад
Да, вот только Пентагон и его мерзкий выродок НАТО не захотят остаться без хлеба. И миру не бывать, пока есть на земле эти так называемые ястребы, - а на самом деле вороньё-падальщики.
Только отстреливать.
Но это уж Трампу решать.
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