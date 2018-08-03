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Власти Венесуэлы легализовали обмен валюты в стране впервые за 15 лет, чтобы остановить инфляцию, для которой МВФ прогнозирует рост до одного миллиона процентов, передает Reuters.

Обмен валюты в Венесуэле запретили в 2003 году, чтобы остановить ухода капитала за рубеж, однако это лишило предприятия средств для иностранных закупок.

Национальное учредительное собрание разрешило гражданам покупать иностранную валюту в лицензированных государством отделениях. Официальный курс доллара равен 172 800 боливаров, на черном рынке — 3,8 млн боливаров.

«Этот закон может остановить катастрофу в экономике и сделать так, чтобы все генерируемые инвестиции направлялись на социальные программы, которые реализует боливарианское правительство» – сказал председатель учредительного собрания Диосдадо Кабельо.

Фото из Flickr/Maithezinha