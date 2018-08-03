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Члены миссии ООН в Центральноафриканской республике участвуют в расследовании убийства трех журналистов из России, о гибели которых стали известно 31 июля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

"На данный момент к расследованию подключилась миссия ООН по стабилизации в ЦАР. Она выделила четырех экспертов. 1 и 2 августа центральноафриканские правоохранительные органы при поддержке ооновских специалистов провели осмотр места преступления, допросили свидетелей в городе Сибю и в селениях, возле которых произошло это нападение", — сказала Захарова.

По ее словам, МИД принимает все меры, что бы сегодня тела погибших отправили в Россию, но не стала называть дату прибытия авиарейса.

МИД Франции заявил, что власти страны осуждают убийство россиян в ЦАР, поскольку выступают за защиту журналистов и свободу СМИ, и выразил соболезнования близким погибших.

В ЦАР погибли российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. В ЦАР и России возбуждены уголовные дела по факту убийства. Одной из версий следствия является нападение с целью ограбления.

Фото иp Flickr/Mike Steele