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В результате взрыва в мечети на востоке Афганистана в городе Гардез, погибли 25 человек сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что еще 23 человека получили ранения.

Атаку на мечеть осуществил террорист-смертник. По данным местных властей, он проник через боковую дверь, в момент, когда мечеть была заполнена верующими.

В настоящее время никто не взял на себя ответственность за нападение.