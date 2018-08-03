В Афганистане взорвалась мечеть, десятки человек погибли (5)
В мире | 3 августа 2018 года, 15:02
В результате взрыва в мечети на востоке Афганистана в городе Гардез, погибли 25 человек сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что еще 23 человека получили ранения.
Атаку на мечеть осуществил террорист-смертник. По данным местных властей, он проник через боковую дверь, в момент, когда мечеть была заполнена верующими.
В настоящее время никто не взял на себя ответственность за нападение.
Источник: Газета.ru
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