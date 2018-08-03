В Афганистане взорвалась мечеть, десятки человек погибли (5)

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В мире | 3 августа 2018 года, 15:02

В результате взрыва в мечети на востоке Афганистана в городе Гардез, погибли 25 человек сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что еще 23 человека получили ранения.

Атаку на мечеть осуществил террорист-смертник. По данным местных властей, он проник через боковую дверь, в момент, когда мечеть была заполнена верующими.

В настоящее время никто не взял на себя ответственность за нападение.

Источник: Газета.ru
Комментарии 5
Latviešu Patriots1 час назад
Par čurkām es nesatraucos, nav jau latvieši.
Čurkas lai sprāgst.
4
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Светлана53 минуты назад
В афганистане лбди? Это фашисты херовы.
Уничтожены и хорошо
3
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доктор БляБолит17 минут назад
Пиндосы в Афгане рулят уже не один десяток лет.....а воз и ныне там.....пиндосам НИГДЕ мир не нужен...
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