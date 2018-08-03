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29-летний австралийский альпинист Терри Харч, пропавший во время восхождения в Новой Зеландии, спасен и доставлен в больницу города Данидин.

Харча во время восхождения застала непогода, препятствовавшая его дальнейшему передвижению по маршруту. Погода не улучшалась в течение почти семи дней, все это время он ждал помощи, выкопав себе пещеру в снегу.

Об исчезновении Терри Харча стало известно в понедельник, когда он не вернулся в расчетное время с восхождения на вершину горы Аспайринг (высота 3033 м). О том, что Харч все еще не вернулся с восхождения, спасателям сообщил его товарищ.

Во вторник спасатели получили сигнал, отправленный с аварийного спутникового устройства (радиомаяка) альпиниста. Точнее, устройство самостоятельно сгенерировало сигнал бедствия, отправив его американской компании-поставщику этих устройств. Американская компания, в свою очередь, связалась с координационным центром спасательной службы Новой Зеландии и сообщила данные о местонахождении альпиниста.

Однако поискам пропавшего альпиниста препятствовали плохие погодные условия: скорость ветра в горах достигала 60 км в час, также не прекращался сильный снегопад, а температура воздуха опустилась значительно ниже ноля градусов по Цельсию.

Спасательная операция

Спасатели смогли найти альпиниста только в четверг - во время кратковременного улучшения погоды.

Вертолет около 10 минут кружил в районе, где, согласно переданным радиомаяком координатам, должен был находиться Терри Харч. В итоге альпинист услышал вертолет и вышел из своего убежища. Спасатели были удивлены тем, что Терри Харч был в состоянии стоять и махать, привлекая внимание экипажа вертолета.

Из-за сильного ветра спасателям пришлось отказаться от спуска с вертолета на тросе с использованием лебедки - они добрались до Харча на лыжах. С собой спасатели привезли палатку, одежду для Харча и горячую еду. Из-за плохих погодных условий и лавиноопасной ситуации спасателям пришлось разбить лагерь и остаться на ночь на склоне вместе с альпинистом.

Снаряжение Терри Харча - в том числе спальник и горелка - были обнаружены ниже по склону. Очевидно, что Харч был уверен в том, что вернется с вершины в день восхождения до наступления ночи.

Утром в пятницу погода немного улучшилась и спасатели смогли доставить Харча в больницу на вертолете.

По признанию спасателей, Терри Харч находится в довольно неплохом состоянии, если принять во внимание, что ему пришлось пережить.

Сообщается, что альпинист получил только небольшие обморожения кожи.

Пресс-секретарь спасательной службы города Ванака Фил Мельхиор отметил, что Харч принял правильные решения в сложившейся ситуации.

"Нужно знать, как позаботиться о себе, когда ты оказался в ловушке - при таких погодных условиях, значительно выше снеговой линии и на столь долгое время", - отметил официальный представитель спасательной службы.

Фото из Flickr/sandeepachetan.com travel photography