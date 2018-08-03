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Российских журналистов в Африке могли убить израильские спецслужбы, заявил «Национальной службе новостей» их коллега Максим Шевченко.

«Есть на Земле государство, которое привыкло убивать своих врагов в любой точке земного шара», — написал сегодня Шевченко на своей странице в соцсети Facebook, не упомянув названия страны.

На вопрос сотрудника издания, является ли этим государством Израиль, журналист ответил положительно.

По его словам, один из убитых, Орхан Джемаль, открыто поддерживал Палестину в ее конфликте с Израилем, сотрудничал с движением ХАМАС, был «очень любим» его руководством, а также бок о бок с палестинцами дрался с израильскими полицейскими на улицах Иерусалима.

О смерти Орхана Джемаля, а также оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева в Центральноафриканской республике стало известно 31 июля. По данным средств массовой информации, снимавшие документальный фильм россияне были убиты 10 вооруженными людьми в тюрбанах, возможно, во время ограбления.