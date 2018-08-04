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Издание Warrior Maven сравнило характеристики усовершенствованного российского танка Т-14 «Армата» и американской модернизированной версии танка Abrams.

Как отмечается в материале, американский танк Abrams разработан с новым оружием и боеприпасами, лазерной системой наведения, а также с современными тепловыми прицелами, способными преодолевать и превосходить самые современные российские и китайские танки, заявили источники издания.

Все элементы модернизации танка Abrams предполагают перспективу противостояния с российским Т-14 «Армата» или китайским танком третьего поколения, говорится в материале. В частности, новейшая модель Abrams предполагает передовые сетевые технологии с системой прицела нового поколения, а также новыми сенсорными возможностями, системой наведения, пишет Warrior Maven.

Как отмечает издание со ссылкой на данные российских СМИ, новые тепловые прицелы T-14 «Армата» способны различать цели больших размеров в дневное время на дальности до 5 км, в ночное — до 3,5 км.

В материале говорится, что 48-тонный современный танк «Армата» способен развивать скорость до 90 км в час. Он также предназначен для экипажа из троих человек, которые защищены бронированной капсулой.

Несмотря на все усовершенствования российского танка Т-14 на данный момент исходя из имеющейся информации неясно, способен ли он в полной мере вытеснить предыдущие и будущие версии его конкурирующей американской версии — танка Abrams, поясняет издание.

Тем не менее, опасения по поводу угрозы, которую представляет Т-14 «Армата», без сомнения, существуют, рассказали Warrior Maven разработчики танков и оружия.