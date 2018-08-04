В Красноярском крае разбился вертолет: 18 человек погибли (3)

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В мире | 4 августа 2018 года, 09:02

Ми-8, упавший в Красноярском крае, потерпел крушение после столкновения с грузом другого вертолета. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в оперативном штабе на месте ЧС.

«Предварительно, вертолет с пассажирами взлетал следом за вертолетом, перевозившим на лебедке металлоконструкцию, и лопастями задел внешний груз первого вертолета, — сказал собеседник агентства. — Второй вертолет вынужден был в воздухе отцепить внешний груз и сбросить его на землю, чтобы избежать крушения».

Источник добавил, что полет выполнялся без диспетчерского сопровождения по правилам визуального полета. То есть ответственность за расчет безопасных расстояний и выполнение всех маневров лежит на пилотах.

На месте жесткой посадки разрушившегося и сгоревшего вертолета уже обнаружены бортовые самописцы. Они будут переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения. Приоритетной версии крушения пока нет. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «ЮТэйр» разбился 4 августа в 10:20 местного времени (06:20 мск) в Туруханском районе Красноярского края. На его борту было три члена экипажа и 15 пассажиров, все они погибли.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 3
Ж1 час назад
"Санек",есть соображение,где-бы,кого-бы не грохнули,либо трагически погибли,ты всегда,впрочем как и патриотс,рад,идиотски рад.В этой связи вопрос:-сам то,ты,как хочешь исдохнуть?Расскажи миру,и может,ты,и получешь ЭТО!
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Ы1 час назад
Хорошая новость будет когда ты сдохнешь тварь. .
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Светлана2 часа назад
Хорошая новость.
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