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Опубликовано видео с места крушения вертолёта Ми-8 в Красноярском крае. Кадры опубликованы на сайте телеканала РЕН ТВ.

Утром 4 августа стало известно о крушении в Красноярском крае вертолёта Ми-8, в результате которого погибли 18 человек. По имеющимся данным, крушение произошло после столкновения с грузом другого вертолёта.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по факту крушения вертолёта Главному следственному управлению СК России.

Пилот вертолёта, в подвеску которого врезался Ми-8 в Красноярском крае, рассказал о том, что происходило за секунды до трагедии и как он пытался предупредить коллегу.

"При взлёте с внешней подвеской с одной из площадок мы взлетали, и вслед за нами с другой площадки взлетал ещё один вертолёт. Я не знаю, как он меня не заметил, он после меня взлетал. Он догнал меня, я увидел его секунд за пять максимум", — цитирует командира судна телеграм-канал Mash.

Также пилот рассказал, что предупредил коллегу о происходящем.

"Я крикнул ему в эфир. У него была попытка вывернуть, но не получилось. Я так понял, что он в трос попал лопастями. Мы груз не сбрасывали, это было автоматически", — отметил он.

Очевидцы также отметили, что пилот Ми-8 незадолго до столкновения попытался развернуть воздушное судно, но у него ничего не вышло. Видео публикует телеграм-канал Life Shot.

Скрин с YouTube