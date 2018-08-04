В мире |

Евгений Петросян подал встречный иск в адрес своей супруги Елены Степаненко в рамках бракоразводного процесса, сообщил адвокат артиста Сергей Жорин ТАСС. «Исковое заявление, которое подала Степаненко к Петросяну, называется о расторжении брака и о разделе имущества <...> Нам пришлось подать встречное исковое заявление, где мы все-таки просим расторгнуть брак, а также мы указываем тот вариант раздела имущества, который бы устроил нас», — отметил юрист, уточнив, что Петросян готов к диалогу.

Днем ранее в Хамовнический суд Москвы с просьбой расторгнуть брак с Евгением Петросяном и взыскать с него более 80% совместно нажитого имущества обратилась сама артистка Елена Степаненко.

«Степаненко требует в рамках гражданского иска о разводе и разделе имущества восемь из десяти столичных квартир, антиквариат и другие ценности. Общая сумма заявленных в иске требований составляет более чем 80% от всего совместно нажитого имущества. Общий объем совместно нажитого имущества составляет 1,5 млрд рублей», — сообщил ТАСС источник из близкого окружения знаменитой семьи.

При этом сам Петросян в тот же день заявил агентству «Москва», что ничего не знает об иске. Он также назвал эту информацию простым недоразумением. Впрочем, факт развода с супругой он не отрицал и отметил, что относится к этому спокойно, как к обычному житейскому явлению, а не скандалу.

Петросян отметил, что бракоразводный процесс происходит цивилизованно, тихо и мирно. «Определенный этап совместной жизни завершен, но взаимное уважение, корректность, взаимопомощь и творческое сотрудничество между мною и Еленой Григорьевной, очень надеюсь, сохранятся», — сообщил артист «России-24».

Гражданский иск о разделе совместно нажитого имущества между супругами Степаненко и Петросян будет рассмотрен 6 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. На процессе адвокатом Елены Степаненко будет Елена Забралова, которая ранее в суде отстаивала интересы президента России Владимира Путина, московского патриарха Кирилла и главного исполнительного директора нефтегазовой компании ПАО «НК «Роснефть»» Игоря Сечина. За права Евгения Петросяна будет бороться Сергей Жорин, который был адвокатом рэперов Тимати, Птахи и певца Егора Крида.

Сергей Жорин выражает надежду достичь договоренности с оппонентом. «Мы не теряем надежды найти компромисс, чтобы все поделить поровну. При этом Евгений Ваганович предложил Степаненко самой выбрать, что она хочет оставить себе.

Всю эту историю можно завершить за один день — поровну поделить антиквариат, а на квартиры подписать мировое соглашение», — отметил юрист. Он также уточнил, что «в иске Степаненко указывает, что хочет весь антиквариат, все культурные ценности, все картины и большинство квартир и чуть-чуть оставить Петросяну».

Жорин также сообщил, что нажитому супругами в браке имуществу оценка еще не дана. «Есть приблизительные цифры. Мы изначально рассчитывали на внесудебный порядок. До последнего времени мы это держали в тайне и всячески избегали судебного процесса. Ранее должна была состояться совместная встреча по обсуждению условий внесудебного соглашения. Но за час до этой встречи Елена Степаненко написала Евгению Вагановичу, что у нее болит голова и она не может присутствовать. А на следующий день мы узнали, что несколько дней назад она уже подала иск и документы в суд», — сообщил юрист.

Он также добавил, что в деле буду обозначены значительные цифры. «Предварительно мы приглашали независимых оценщиков, чтобы понимать, что есть половина. Сейчас, поскольку дело уже находится в [Хамовническом] суде, должна быть проведена судебная оценка. Но это немаленькая сумма, в любом случае. Изначально Евгений Ваганович предлагал не просто поделить пополам, но и предоставил право выбора Степаненко. Все, что ей нужно, она может выбрать себе с приоритетом — квартиры, предметы искусства. Но оставшуюся половину Петросян хотел оставить себе», — подчеркнул Жорин.

Одной из единиц имущества, которое собираются делить супруги, является оформленное на Петросяна жилье, стоимость которого оценивается более чем в 47,9 млн рублей. Площадь этой квартиры, получившейся из совмещения двух, составляет 138,7 кв м.

Впрочем, нужно сказать, что развод не стал неожиданностью для многих знакомых с семьей людей. Близкие супругов отмечают, что как таковой семьи нет уже довольно давно, передает сайт mk.ru. «Я знаю, что год они не выступают вместе. То, о чем теперь говорят, не вчера произошло. Я день назад с Еленой Григорьевной общалась, мы провели вечер в женской компании. К нам подходили молодые люди, они просто не узнавали в нас артисток, было приятно. Мне показалось, что такое внимание ей очень импонировало», — отметила артистка и близкая подруга семьи Елена Воробей.