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Актер Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.

«Задача — содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов и так далее», — сказано в публикации.

Отмечается, что за работу на этой должности Сигал не будет получать денежного вознаграждения.