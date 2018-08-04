Стивен Сигал получил работу в МИД России (6)
В мире | 4 августа 2018 года, 20:45
Актер Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.
«Задача — содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов и так далее», — сказано в публикации.
Отмечается, что за работу на этой должности Сигал не будет получать денежного вознаграждения.
Источник: Lenta.ru
А в Латвию одна гниль ломиться типа либерасни российской и патриотов усраинской которые сбежали с АТО. понимают где больше всего ненавидят русских.
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Жоре Депардье тоже предлагали пост министра культуры Мордовии, квартир понадарили, а тот всё же чухнул что по чём, назвал Россию вонючим сараем и поминай как звали. Видимо и с этим только вопрос времени.
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А где Депардье? Он будет третьим тагцевать с захаровой и этим жирным клоуном?
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