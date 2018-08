В мире |

На президента Венесуэлы Николаса Мадуро совершили покушение во время его выступления перед гвардейцами в Каракасе. Он не пострадал,заявил министр связи и информации Хорхе Родригес, передает Telesur.

Инцидент произошел во время парада в честь празднования 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Мадуро выступал с речью, которую в прямом эфире транслировал государственный телеканал.

Wow. Something major happened during Maduro's speech that caused the cameras to cut out and the parading soldiers and spectators to scatter into cover. Gunfire or possibly a transformer explosion #Venezuela pic.twitter.com/7Sxc5OmXkJ