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На президента Венесуэлы Николаса Мадуро совершили покушение во время его выступления перед гвардейцами в Каракасе. Он не пострадал,заявил министр связи и информации Хорхе Родригес, передает Telesur.

Инцидент произошел во время парада в честь празднования 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Мадуро выступал с речью, которую в прямом эфире транслировал государственный телеканал.

Wow. Something major happened during Maduro's speech that caused the cameras to cut out and the parading soldiers and spectators to scatter into cover. Gunfire or possibly a transformer explosion #Venezuela pic.twitter.com/7Sxc5OmXkJ — Jimmy Rushmore (@JimmySecUK) 4 августа 2018 г.

На кадрах видно, как президент запнулся во время произнесения речи, посмотрел наверх, после чего в строю началась паника и военные стали разбегаться. Сначала в трансляции пропал звук, а потом она прервалась.

Мадуро эвакуировали в безопасное место. По словам Родригеса, взорвались несколько дронов. Министр назвал это целенаправленной попыткой покушения на президента страны. В результате взрыва пострадали не менее семи военных, их состояние неизвестно.

Позже министр назвал попытку покушения неудачной и рассказал, что Мадуро вернулся к работе. Родригес также предположил, что организатором покушения может быть правая оппозиция.

"Они проиграли выборы и теперь вновь потерпели неудачу", — сказал он.

В ближайшее время президент обратится к гражданам с речью о произошедшем.

Мадуро находится у власти с 2013 года. В мае этого года он победил на выборах и переизбрался на новый строк. За Мадуро проголосовали 5,8 миллиона человек (67.7%). Явка составила всего 46,1% из-за бойкота со стороны оппозиции. Главный оппонент Генри Фалькон отверг результаты выборов из-за нарушений, в частности, использования технологии сканирования государственных карточек.