На президента Венесуэлы совершено покушение (11)

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В мире | 5 августа 2018 года, 12:59

На президента Венесуэлы Николаса Мадуро совершили покушение во время его выступления перед гвардейцами в Каракасе. Он не пострадал,заявил министр связи и информации Хорхе Родригес, передает Telesur.

Инцидент произошел во время парада в честь празднования 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Мадуро выступал с речью, которую в прямом эфире транслировал государственный телеканал.

На кадрах видно, как президент запнулся во время произнесения речи, посмотрел наверх, после чего в строю началась паника и военные стали разбегаться. Сначала в трансляции пропал звук, а потом она прервалась.

Мадуро эвакуировали в безопасное место. По словам Родригеса, взорвались несколько дронов. Министр назвал это целенаправленной попыткой покушения на президента страны. В результате взрыва пострадали не менее семи военных, их состояние неизвестно.

Позже министр назвал попытку покушения неудачной и рассказал, что Мадуро вернулся к работе. Родригес также предположил, что организатором покушения может быть правая оппозиция.

"Они проиграли выборы и теперь вновь потерпели неудачу", — сказал он.

В ближайшее время президент обратится к гражданам с речью о произошедшем.

Мадуро находится у власти с 2013 года. В мае этого года он победил на выборах и переизбрался на новый строк. За Мадуро проголосовали 5,8 миллиона человек (67.7%). Явка составила всего 46,1% из-за бойкота со стороны оппозиции. Главный оппонент Генри Фалькон отверг результаты выборов из-за нарушений, в частности, использования технологии сканирования государственных карточек.

Источник: tvrain
Комментарии 11
Хе хе1 час назад
Завидуешь,гандон свидомитый, тебе то поди кроме вич-инфекции ничего путного в дырсу не залетает,дебил недоношенный:)))
4
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Эгил1 час назад
За этим покушением явно видны уши быдламеров и хвосты скотанглов.
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Новичёк Мэй2 часа назад
Нужно сразу писать что Пу напал на венецианского презака,это же очевидно хуяйли лайкли
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