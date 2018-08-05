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Китай, Россия и, возможно, КНДР вмешиваются в дела США, данную ситуацию необходимо изменить. С таким утверждением выступил в субботу, 4 августа, вечером американский лидер Дональд Трамп перед своими сторонниками в штате Огайо. Трансляцию вел сайт Белого дома.

"Мы должны остановить это, мы должны прекратить вмешательство [в дела США] и прекратить атаки на нас со стороны остальных, - сказал глава государства. - Но их много, среди них Россия и Китай. Мы добиваемся успеха с Северной Кореей, но и она, возможно, среди них", - отметил президент США.

По мнению главы Белого дома, вмешательство в дела страны "сейчас происходит в действительно крупных" масштабах, потому что США "возвращают свое богатство" путем повышения темпов роста экономики и введения таможенных пошлин.

Спецслужбы США приписывают России вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году. В рамках расследования, которое возглавляет спецпрокурор Роберт Мюллер, предъявлен ряд обвинений, в том числе гражданам России, а также пяти американцам и одному голландцу. 13 июля о выдвижении обвинений еще 12 лицам, которые якобы являются сотрудниками военной разведки РФ, объявил первый заместитель министра юстиции США Род Розенстайн.

Трамп и лица из его окружения неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

Фото: flickr.com