В Германии муха помешала установить мировой рекорд (4)

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В мире | 5 августа 2018 года, 17:59

В Германии муха помешала установить мировой рекорд по падению цепочки из мини-домино. Об этом сообщает Der Spiegel.

В городе Нидда группа энтузиастов попыталась установить мировой рекорд и разрушить самую длинную цепочку из костяшек домино. В подготовке участвовали около 20 человек. На создание цепочки у них ушло две недели. Однако назойливое насекомое помешало воплощению их планов.

"Костяшки размером с ноготь мизинца. Муха спровоцировала реакцию раньше времени, и у нас не было времени для того, чтобы восстановить все части", — заявил организатор мероприятия Патрик Синнер.

Тем не менее усилия участников были не напрасны. Им удалось обрушить цепочку из 569 229 костяшек из запланированных 600 тысяч. Процесс занял около 15 минут и стал самой длинной цепной реакцией в Германии. Предыдущий рекорд составлял 538 тысяч костяшек.

Фото: pixabay.com

Источник: РИА Новости
Комментарии 4
kentavrs1 час назад
Чем бы дитя не тешилась-вот воистину людям делать нечего - народ в Африке голодает, а они костяшки гоняют - идите сеять и пахать, а не ждать,пока вам манну небесную в рот положат.
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Nitj1 час назад
Muha cahatuha.
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Latviešu Patriots1 час назад
Kāda mums daļa par Āfrikas badacietējiem?
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