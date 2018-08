В мире |

В результате самоподрыва смертников в Афганистане были убиты, помимо прочих, три солдата НАТО. Еще три солдата - гражданин США и два гражданина Афганистана - получили ранения, сообщило руководство Североатлантического альянса в воскресенье, 5 августа.

Предположительно, убитые военнослужащие - граждане Чехии.

Военнослужащие принимали участие в операции НАТО "Решительная поддержка", которая проводится с 2015 года. В ее рамках ведется обучение, консультирование и общая поддержка афганских вооруженных сил.

В "Решительной поддержке" принимают участие около 1200 солдат из Германии. Большинство располагается в полевом лагере на севере Афганистана. Небольшая группа находится в столице страны Кабуле.

The Czech Republic Ministry of Defence has confirmed three of its soldiers were killed in Afghanistan today. The Czech Defence Secretary & Chief of Staff for the Army have expressed their deepest sympathy to the family & loved ones of those lost. https://t.co/yZjQyPWt8g