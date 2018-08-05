В Афганистане в результате теракта погибли три солдата НАТО (3)

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В мире | 5 августа 2018 года, 18:54

В результате самоподрыва смертников в Афганистане были убиты, помимо прочих, три солдата НАТО. Еще три солдата - гражданин США и два гражданина Афганистана - получили ранения, сообщило руководство Североатлантического альянса в воскресенье, 5 августа.

Предположительно, убитые военнослужащие - граждане Чехии.

Военнослужащие принимали участие в операции НАТО "Решительная поддержка", которая проводится с 2015 года. В ее рамках ведется обучение, консультирование и общая поддержка афганских вооруженных сил.

В "Решительной поддержке" принимают участие около 1200 солдат из Германии. Большинство располагается в полевом лагере на севере Афганистана. Небольшая группа находится в столице страны Кабуле.

Теракт в шиитской мечети города Гардез на востоке Афганистана произошел 3 августа. Предполагается, что взрывы во время пятничной молитвы осуществили два террориста-смертника. Погибло около 40 человек.

Количество терактов в Афганистане за последний месяц заметно возросло. Чаще всего их совершают сторонники радикального движения "Талибан" или экстремистской организации "Исламское государство".

Фото: flickr.com/2nd Regiment (в целях иллюстрации)

Источник: Deutsche Welle
Комментарии 3
ммм метро37 минут назад
Гибнут не те, гибнет обслуживающий персолал пиндостана. А нужно что бы пиндостанцы дохли.
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Да конечно42 минуты назад
С мечом пришел от меча и погибни - закон природы суров идет уборка урожая в виде трупов завоевателей.
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доктор БляБолит6 минут назад
Пиндостан рулит в Афгане уже не один десяток лет.........а воз и ныне там.....акромя контроля наркоты, эти мировые жандармы больше ничего не делают...да и не хотят делать.
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