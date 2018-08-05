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Тела погибших в ЦАР российских журналистов доставили в Москву, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в аэропорту "Шереметьево".

По данным агентства, тела россиян Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко были доставлены в Москву в ночь на воскресенье, 5 августа, рейсом из Парижа.

"Тела журналистов перевозили рейсом 1144 компании Air France. На месте их встречали представители следствия. Тела будут отвезены на судмедэкспертизу", — сказал источник.

Он отметил, что сопровождающие, доставившие тела погибших в Москву, не станут общаться с прессой и проходить через основной терминал аэропорта.

Тела журналистов были направлены на экспертизу, чтобы установить причины гибели, сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко также отметила, что по делу об убийстве российских журналистов в ЦАР допрошены родственники погибших — их признали потерпевшими.

По ее словам, в данный момент ведомство устанавливает все обстоятельства преступления. Для этого следователи допрашивают друзей и коллег журналистов, которые могут обладать какой-либо информацией.

Ранее сообщалось, что члены миссии ООН в Центральноафриканской республике участвуют в расследовании убийства трех журналистов из России, о гибели которых стали известно 31 июля.