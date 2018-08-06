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В воскресенье, 5 августа, правительство Сирии одобрило создание межведомственного комитета, который займется координацией процесса возвращения беженцев на родину. Об этом говорится в распространенном телестанцией Al Ekhbariya официальном сообщении по итогам заседания кабинета, которое прошло под председательством премьер-министра Имада Хамиса.

В нем указывается, что этот орган возглавит министр местного самоуправления Хусейн Махлюф. Как подчеркивается в документе, комитет по беженцам "будет тесно взаимодействовать с дружественными государствами, предоставлять необходимые льготы и принимать меры по обеспечению нормальной жизни граждан, которые покинули свои города и села, спасаясь от терроризма".

"Создание этого комитета свидетельствует о том, что сирийское государство, победившее в войне с терроризмом, берет на себя ответственность за урегулирование статуса всех перемещенных лиц и содействие их возвращению в безопасные районы, где налаживается работа правительственных служб", - отмечается в сообщении кабинета министров.

Ранее, глава МИД Испании и экс-председатель Европейского парламента Жозеп Боррель заявил, что складывающуюся в стране ситуацию с беженцами нельзя назвать массовой миграцией.

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