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Во Франции вынесен приговор гражданам Латвии, признанными виновными в нападении на почве гомофобии. По данным La Nouvelle République, 34-летний Эдгарс и 30-летний Ринголдс получили тюремные сроки.

ЧП произошло в ночь на 29 июля, в Пуатье (департамент Вьенн). Латвийцы выпили в городском парке бутылку водки, а затем ввязались в словесную перепалку с одной из своих жертв. Сначала они его оскорбляли, а затем стали бить кулаками. После этого граждане Латвии начали душить жертву и поволокли ее к реке, пригрозив, что сейчас его туда кинут.

"Ты всего лишь педик. Что ты здесь делаешь, что ты здесь ищешь? Здесь педиков нет", - цитирует газета высказывания нападавших.

В конфликт ввязался знакомый пострадавшего, которого тоже избили, но ему удалось освободиться и вызвать полицию. Во время задержания нападавших пострадал один полицейский.

И Эдгарс, и Ринголдс свою вину в содеянном на почве гомофобии не признали. Однако прокурор Патрик Мере заявил, что обвиняемые лгут. В итоге, суд приговорил Эдгара к 6 месяцам тюремного заключения, его друга Ринголдса — к 18 месяцам, шесть из которых — условно.

После того, как оба отсидят в заключении, им будет запрещено работать во Франции. Также им предписано покинуть страну и заплатить жертвам компенсацию в размере 1500 евро.

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