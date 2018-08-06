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Facebook решил запустить собственный сервис знакомств, отказавшись от системы, которая используется в популярном приложении Tinder, сообщает в воскресенье, 5 августа The Verge.

По словам эксперта мобильных платформ Джейна Манчуна, разработчики планируют создать сервис с собственным уникальным функционалом, ориентированным на серьезные отношения.

Отметим, что Facebook анонсировал сервис знакомств весной 2018 года. Глава компании Марк Цукерберг заявил тогда, что приложение позволит пользователям социальной сети подобрать кандидатов для серьезных отношений, "а не просто интрижки".

Американская независимая специалистка по разработке - Джейн Вонг, которая занимается исследованием нового кода Facebook, опубликовала в своем Twitter скриншоты приложения Facebook Dating.

Ограничения планируют сделать жесткими — сервис не будет доступен для пользователей Facebook с несвободным статусом в анкете.