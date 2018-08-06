Число жертв землетрясения в Индонезии приближается к сотне
В мире | 6 августа 2018 года, 13:00
Землетрясение было настолько мощным, что его испытывали на соседнем острове Бали, где погибли два человека.
По меньшей мере 91 человек погиб в результате землетрясения на острове Ломбок в Индонезии, сообщают местные власти. Кроме того, по крайней мере 209 человек получили травмы.
Военные заявили, что отправили на остров корабль с помощью.
Землетрясение на острове Ломбок магнитудой 6,9 произошло вечером 5 августа. После этого, по данным индонезийского метеорологического, климатологического и геофизического агентства, было более 120 повторных подземных толчков.
Землетрясение было настолько мощным, что его испытывали на соседнем острове Бали, где, по данным спасателей, погибли два человека.
Источник: korrespondent.net