В Швеции загорелся остров, жителей эвакуировали (1)
В мире | 6 августа 2018 года, 15:27
Жителей шведского острова Бьерке эвакуировали из-за пожара. Предварительно, остров загорелся из-за сигнальной ракеты, выпущенной с лодки рядом с островом. Об этом сообщает The Local со ссылкой на местные СМИ.
Инцидент произошел на западном побережье Швеции 5 августа, на острове проживают около 1,5 тысяч человек. Власти эвакуировали жителей на дополнительных паромах, точное количество эвакуированных уточняется. Известно о десятке сгоревших домов, о погибших и пострадавших не сообщается.
Остров временно закрыли для борьбы с пожаром. На месте работают команды спасателей.
Ранее сообщалось, что в Швеции из-за аномальной жары тает высочайшая точка страны.
Источник: korrespondent.net
Не Бьерке, а Бьёркё.
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