Возле аэропорта Болоньи взорвался грузовик
В мире | 6 августа 2018 года, 16:24
Возле аэропорта Болоньи (Италия) прогремел мощный взрыв: по словам источников в местных правоохранительных органах, сдетонировало легковоспламеняющееся вещество, которое перевозила попавшая в аварию автоцистерна.
В момент взрыва грузовик находился на многоуровневой развязке. В результате загорелись несколько автомобилей на нескольких уровнях дорог, сообщает газета Express.
Движение по всем дорогам вблизи места происшествия заблокировано, вокруг выставлено полицейское оцепление.
Очевидцы пишут в Twitter, что взрыву предшествовало "серьезное столкновение". О жертвах и пострадавших не сообщается.
Mi è arrivato questo #bologna #esplosione pic.twitter.com/1yzdKFNDcl— Gennaro Farina (@GenFarina) 6 августа 2018 г.
Фото из Flickr/Magnetic Iron
Источник: ПОЛИТ.РУ