В мире |

Возле аэропорта Болоньи (Италия) прогремел мощный взрыв: по словам источников в местных правоохранительных органах, сдетонировало легковоспламеняющееся вещество, которое перевозила попавшая в аварию автоцистерна.

В момент взрыва грузовик находился на многоуровневой развязке. В результате загорелись несколько автомобилей на нескольких уровнях дорог, сообщает газета Express.

Движение по всем дорогам вблизи места происшествия заблокировано, вокруг выставлено полицейское оцепление.

Очевидцы пишут в Twitter, что взрыву предшествовало "серьезное столкновение". О жертвах и пострадавших не сообщается.

Фото из Flickr/Magnetic Iron