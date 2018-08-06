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Затраты на переход российских чиновников и сотрудников госкомпаний на использование мобильной операционной системы Sailfish оценили в 160 млрд рублей (более 2 млдр евро).

Об этом в понедельник, 6 августа, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на неназванного федерального чиновника.

Зачем понадобилась новая система?

В апреле 2015 года Минкомсвязи утвердило отраслевой план по импортозамещению. Предполагалась, что его основной задачей станет решить проблему неприкосновенности личных данных российских пользователей.

Тогда в министерстве решили, что мобильные операционные системы относятся к категории программ, для которых нет конкурентоспособных российских аналогов.

В 2016 году операционная система Sailfish была включена в составляемый министерством реестр российского программного обеспечения, которое обязаны закупать госорганы.

Кто должен будет перейти на Sailfish?

По данным "Коммерсанта", к 2021 году на смартфоны с Sailfish должны перейти 7,9 млн сотрудников госорганов, бюджетных учреждений и компаний с госучастием России. Такие смартфоны также "будут рекомендованы" органам местного самоуправления.

Переход на смартфоны с Sailfish должен начаться в 2019 году и завершиться в 2021-м. При этом планируется найти для системы новое название, которое бы "отражало ее национальную идентичность", говорил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский.

Что такое Sailfish?

Sailfish - единственная мобильная ОС в реестре российского ПО, который ведет министерство цифрового развития России, что дает ей преимущество на госзакупках.

Изначально Sailfish разрабатывалась финской компанией Jolla, в которой работали бывшие сотрудники Nokia. В 2015 году контрольный пакет Jolla получил россиянин Григорий Березкин. Бизнесмену также принадлежит группа компаний ЕСН, медиагруппа РБК, московская версия газеты Metro и издательский дом "Комсомольская правда".

Фото из Flickr/Fernando Assumpcao