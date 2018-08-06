Россия обновит смартфоны чиновников за 2 млрд евро (3)
Затраты на переход российских чиновников и сотрудников госкомпаний на использование мобильной операционной системы Sailfish оценили в 160 млрд рублей (более 2 млдр евро).
Об этом в понедельник, 6 августа, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на неназванного федерального чиновника.
Зачем понадобилась новая система?
В апреле 2015 года Минкомсвязи утвердило отраслевой план по импортозамещению. Предполагалась, что его основной задачей станет решить проблему неприкосновенности личных данных российских пользователей.
Тогда в министерстве решили, что мобильные операционные системы относятся к категории программ, для которых нет конкурентоспособных российских аналогов.
В 2016 году операционная система Sailfish была включена в составляемый министерством реестр российского программного обеспечения, которое обязаны закупать госорганы.
Кто должен будет перейти на Sailfish?
По данным "Коммерсанта", к 2021 году на смартфоны с Sailfish должны перейти 7,9 млн сотрудников госорганов, бюджетных учреждений и компаний с госучастием России. Такие смартфоны также "будут рекомендованы" органам местного самоуправления.
Переход на смартфоны с Sailfish должен начаться в 2019 году и завершиться в 2021-м. При этом планируется найти для системы новое название, которое бы "отражало ее национальную идентичность", говорил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский.
Что такое Sailfish?
Sailfish - единственная мобильная ОС в реестре российского ПО, который ведет министерство цифрового развития России, что дает ей преимущество на госзакупках.
Изначально Sailfish разрабатывалась финской компанией Jolla, в которой работали бывшие сотрудники Nokia. В 2015 году контрольный пакет Jolla получил россиянин Григорий Березкин. Бизнесмену также принадлежит группа компаний ЕСН, медиагруппа РБК, московская версия газеты Metro и издательский дом "Комсомольская правда".
Фото из Flickr/Fernando Assumpcao
Стоп... или они айЧебурашку выпустили? Я бы поржала