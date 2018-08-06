При взрыве на окраине Болоньи погиб человек и 55 пострадали
В мире | 6 августа 2018 года, 17:35
В результате серии взрывов и пожара на эстакаде на северо-западной окраине итальянского города Болонья погиб человек, не менее 55 пострадали, сообщает телеканал Rainews24. Corriere della Sera сообщает о 65 пострадавших.
Причиной инцидента стал взрыв бензовоза, уточняют пожарные. Автомобиль, перевозивший топливо, попал в ДТП. Огонь после взрыва распространилось на машины, которые находились в расположенном у эстакады дилерском центре — последовала новая череда взрывов.
Сообщается о частичном обрушении моста.
Фото из Flickr/Niels
Источник: ПОЛИТ.РУ