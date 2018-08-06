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В результате серии взрывов и пожара на эстакаде на северо-западной окраине итальянского города Болонья погиб человек, не менее 55 пострадали, сообщает телеканал Rainews24. Corriere della Sera сообщает о 65 пострадавших.

Причиной инцидента стал взрыв бензовоза, уточняют пожарные. Автомобиль, перевозивший топливо, попал в ДТП. Огонь после взрыва распространилось на машины, которые находились в расположенном у эстакады дилерском центре — последовала новая череда взрывов.

Сообщается о частичном обрушении моста.

Фото из Flickr/Niels