Украина вновь заявила о планах прекратить ж/д сообщение с Россией (2)
В мире | 6 августа 2018 года, 18:35
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что украинские власти рассматривают возможность прекращения железнодорожного сообщения с Москвой, сообщает ТСН.
Омелян отметил: "Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой".
В конце 2017 года Омелян уже заявлял, что Киев задумался над прекращением железнодорожного сообщения с Россией — министр пояснял, что украинцы не потерпят убытков из-за того, что ранее Россия прекратила движение своих поездов через территорию страны. Однако ПАО "Укрзализныця" опровергло эту информацию.
Фото из Flickr/neonbridget
Источник: ПОЛИТ.РУ
+++ Саня , по тебе дурка плачет...