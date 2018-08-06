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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что украинские власти рассматривают возможность прекращения железнодорожного сообщения с Москвой, сообщает ТСН.

Омелян отметил: "Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой".

В конце 2017 года Омелян уже заявлял, что Киев задумался над прекращением железнодорожного сообщения с Россией — министр пояснял, что украинцы не потерпят убытков из-за того, что ранее Россия прекратила движение своих поездов через территорию страны. Однако ПАО "Укрзализныця" опровергло эту информацию.

Фото из Flickr/neonbridget