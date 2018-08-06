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Самый титулованный французский шеф-повар Жоэль Робюшон умер в Швейцарии от онкологического заболевания в возрасте 73 лет, сообщает газета Le Figaro. Обладатель звания "Шеф-повара века" боролся с раком поджелудочной железы и ушел из жизни спустя год после операции.

Как отмечает издание, Робюшон навсегда разрушил кодекс высокой кухни, создав сеть "Ателье" - "непафосных" ресторанов с дружественной атмосферой. Сам повар рассказывал, что блюда в его заведениях не уступают еде в самых дорогих заведениях, но стоят дешевле "именно за счет отсутствия дополнительных церемоний, обычно сопровождающих высокую кухню".

Робюшон отказался от системы бронирования столиков, посетители рассаживаются за барной стойкой, могут пообщаться с поварами и понаблюдать за процессом приготовления пищи. Робюшон также был ориентиром в области здоровой и полезной кухни, а одним из его коронных блюд было картофельное пюре особой кремовой текстуры. При этом мастер был ярым перфекционистом.

Жоэль Робюшон должен был стать священником, но судьба распорядилась иначе. Во время учебы в семинарии он помогал монахиням на кухне и открыл в себе любовь к гастрономии. С 15 лет он обучался ремеслу кондитера, а уже в 29 лет стал шеф-поваром парижского ресторана.

Первый же собственный ресторан Робюшона заработал подряд три звезды самого престижного ресторанного рейтинга Michelin ("Мишлен"). Такого признания до него не удостаивался ни один повар. Впоследствии заведения француза получили в общей сложности 32 мишленовские звезды, что является абсолютным рекордом, пишет "Коммерсант".

В 1989 году конкурент "Мишлена" Gault Millau присудил Робюшону титул "Шеф-повара века". К 2018 году у шефа была сеть из 25 ресторанов, охватывающая города на трех континентах - Париж, Лондон, Нью-Йорк, Лас-Вегас, Монреаль, Бангкок, Шанхай, Гонконг, Токио. Робюшон также вел кулинарные шоу на телевидении, написал несколько книг, был наставником известного британского шеф-повара Гордона Рамзи.

В январе 2018 года во Франции скончался еще один прославленный шеф-повар, один из основоположников так называемой новой кухни Поль Бокюз. В 1987 году он учредил международный конкурс кулинарии, являющийся теперь одним из самых престижных конкурсов высокой кухни.

Фото из Flickr/Beth Kirby