В мире |

Американский лидер Дональд Трамп в твиттере заявил, что бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон и ее команда "сговорились с Россией".

“Collusion with Russia was very real. Hillary Clinton and her team 100% colluded with the Russians, and so did Adam Schiff who is on tape trying to collude with what he thought was Russians to obtain compromising material on DJT. We also know that Hillary Clinton paid through....