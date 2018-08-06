СМИ: Британия попросит Россию выдать подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери (10)

фото

В мире | 6 августа 2018 года, 19:41

Правительство Великобритании может подать запрос к России о выдаче двух подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери, сообщает газета The Guardian со ссылкой на источники в правительстве и службе безопасности.

Сообщается, что запрос на экстрадицию уже подготовлен Королевской уголовной прокуратурой.

Имена подозреваемых издание не указывает.

"Запрос на экстрадицию российских подозреваемых имеет нулевые шансы на успех", — пишет Guardian, отмечая, что возможно это приведет к новому витку обострения отношений между двух стран.

Британцы Чарли Роули и его знакомая Дон Стерджесс были обнаружены без сознания в британском Эймсбери 30 июня. Британская полиция считает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". В настоящее время Роули выписан из больницы, Cтерджесс умерла 8 июля.

Лондон полагает, что этим же веществом был отравлен и бывший российский офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в марте в британском Солсбери. После инцидента Великобритания возложила вину на Россию. Москва отрицает причастность к отравлению британцев.

Фото из Flickr/Malcolm K.

Источник: Газета.ru
Комментарии 10
шёпитто3 часа назад
Що то таке робиться?Цiрк?
2
Ответить
Ай молодцы3 часа назад
Ни одного документа не предоставили по запросу России,а подозреваемых требует выдать.
Ни одного белого преступника не было выдано по запросу России,тех которые до сих пор скрываются там. Хрен они получат,а не подозреваемых.
1
Ответить
003 часа назад
Андрей Иванович и Иван Иванович уже собрали чемоданы
1
Ответить