Украинцев призывают не увеличивать потребление газа (45)

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В мире | 7 августа 2018 года, 11:42

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина должна стать энергонезависимой страной.

"Я хочу, чтобы Украина стала энергонезависимой, чтобы нам не пришлось больше покупать газ в России или где-то в другом месте. Чтобы этого достичь, надо потреблять столько газа, сколько мы добываем и развивать энергоэффективность", — написал Гройсман в фейсбуке.

Ранее депутат Верховной рады Юрий Павленко сообщил, что повышение цен на газ может привести к дефолту на Украине.

По его словам, из-за отсутствия финансирования на Украине сокращается множество социальных программ.

Он также добавил, что повышение цен на газ потребует дополнительных субсидий.

Фото из Flickr/CharlotteSwart

Источник: Газета.ru
Комментарии 45
правильно3 часа назад
правильно мыслишь уебок, своим,а не краденым, только такая сволота трахнутая в сраку, своим считает спижженое или заныканое у кого нибудь, ишак недоразвитый, скоро вам мордатым все укажут.
5
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интересно3 часа назад
"потихоньку восстанавливать", а кто развалил млять эту экономику и промышленность? не сами? халява бесплатной не бывает.
7
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yes3 часа назад
Ухахаха, кастрюлеголовые будут продолжат; кизяками топить, пхахаха Вусраина це европа, ржу не могу
6
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