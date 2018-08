В мире |

Социальная сеть Facebook запрашивала у крупнейших банков США финансовую информацию своих пользователей, узнала американская газета The Wall Street Journal.

В частности, запрашиваемая информация касалась операций с картами и текущий баланс на банковских счетах пользователей. Такие данные были необходимы Facebook для развития собственных нового функционала.

Источники WSJ сообщили, что Facebook хочет стать платформой, где люди бы покупали и продавали товары и услуги, а не только общались с другими пользователями. Например, за последний год интернет-компания обсудила с JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Co., Citigroup Inc. и U.S. Bancorp возможный новый функционал для клиентов этих банков, который могла бы предложить социальная сеть на базе своего мессенджера.

Речь идет о новой услуге, которая бы позволяла предупреждать пользователей о попытках мошенничества с их счетами. Помимо этого, другие источники утверждают, что Facebook также просила банки поделиться данными о том, где пользователи совершают покупки по картам.

В материале отмечается, что один из банков прекратил с Facebook подобные переговоры из-за страха утечки данных. В самой интернет-компании рассказали, что не планировали использовать банковскую информацию клиентов в рекламных целях.

В июне стало известно, что компания Facebook предоставляет доступ к личным данным пользователей крупнейшим производителям смартфонов и иных электронных устройств.

Фото из Flickr/Esther Vargas