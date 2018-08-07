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Экономическую ситуацию на Украине спасают украинцы, которые работают за границей и перечисляют деньги своим родным, живущим в стране. Об этом у себя в Facebook написала лидер украинской политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Это как раз та сила, которая держит национальную экономику на плаву. Это простые люди, которые пытаются выжить наперекор "реформам" и реально заботятся о своей семье и стране», — заявила она.

По словам Тимошенко, действующее руководство Украины не делает ничего для улучшения ситуации в стране и «объясняет что угодно чем угодно». «Единственное, что они никак не могут объяснить, — почему самой власти живется все лучше и лучше, а людям — все хуже и хуже. Почему по телевизору — все хорошо, а в холодильниках — не очень»", — добавила политик.

В начале мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что страна в следующие четыре года должна погасить долги на общую сумму 27 миллиардов долларов. Он отметил, что для выполнения своих долговых обязательств Киеву нужна внешняя поддержка.