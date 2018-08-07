Медведев: принятие Грузии в НАТО может привести к конфликту с участием России (22)
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что принятие Грузии в НАТО может спровоцировать конфликт с участием России.
Премьер пояснил, что для Москвы Абхазия и Южная Осетия – это самостоятельные государства, где находятся российские военные базы.
«Если другая страна рассматривает их как свою территорию, то это может привести к очень тяжелым последствиям», — сказал Медведев в интервью газете «Коммерсант».
«Я надеюсь, что у руководства НАТО достанет все-таки сообразительности ничего не предпринимать в этом направлении», — подчеркнул глава правительства.
Сегодня 10-я годовщина начала военного конфликта между Россией и Грузией. Помимо Москвы независимость Южной Осетии и Абхазии от Грузии признали только несколько стран, в том числе Никарагуа и карликовые государства в Тихом океане.
(Killing Hope: U.S. Military and CIA Interventions Since World War II). Если вам нужен исторический контекст для того, что вы читаете или смотрите по телевидению про Украину, то «Убийство надежды» даст вам его. Этот заголовок как никогда уместен сегодня, когда мы наблюдаем, как надежды людей всех регионов Украины приносятся в жертву тем же целям, из-за которых пострадали народы Ирана (1953), Гватемалы (1954), Таиланда (1957), Лаоса (1958-1960), Конго (1960), Турции (1960, 1971, 1980), Эквадора (1961 и 1963), Южного Вьетнама (1963), Бразилии (1964), Доминиканской Республики (1963), Аргентины (1963), Гондураса (1963 и 2009), Ирака (1963 и 2003), Боливии (1964, 1971 и 1980), Индонезии (1965), Ганы (1966), Греции (1967), Панамы (1968 и 1989), Камбоджи (1970), Чили (1973), Бангладеш (1975), Пакистана (1977), Гренады (1983), Мавритании (1984), Гвинеи (1984), Буркина-Фасо (1987), Парагвая (1989), Гаити (1991 и 2004), России (1993), Уганды (1996) и Ливии (2011). В этот список не включено примерно такое же количество неудачных переворотов, а также переворотов в Африке и других местах, где причастность США не доказана, хотя такие подозрения есть.