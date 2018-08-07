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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что принятие Грузии в НАТО может спровоцировать конфликт с участием России.

Премьер пояснил, что для Москвы Абхазия и Южная Осетия – это самостоятельные государства, где находятся российские военные базы.

«Если другая страна рассматривает их как свою территорию, то это может привести к очень тяжелым последствиям», — сказал Медведев в интервью газете «Коммерсант».

«Я надеюсь, что у руководства НАТО достанет все-таки сообразительности ничего не предпринимать в этом направлении», — подчеркнул глава правительства.

Сегодня 10-я годовщина начала военного конфликта между Россией и Грузией. Помимо Москвы независимость Южной Осетии и Абхазии от Грузии признали только несколько стран, в том числе Никарагуа и карликовые государства в Тихом океане.