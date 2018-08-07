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Заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева о том, что вступление Грузии в НАТО может спровоцировать «страшный» конфликт, является подтверждением того, что у Тбилиси есть большой прогресс в отношениях с Североатлантическим альянсом.

С таким заявлением в понедельник, 6 августа, выступила председатель комитета по евроинтеграции в парламенте Грузии Тамар Хулордава, передает «Грузия Online».

«Это сближение раздражает нашего северного соседа и именно на это мы должны списать острые заявление со стороны российских властей. Мы сделали выбор, это — суверенный выбор грузинского народа. Наш выбор — демократия, стабильность, мир, крепкие институты и достичь этого можно именно европейской и евроатлантической интеграцией», — заявила она.

В свою очередь, советник президента Грузии Георгия Маргвелашвили Тенгих Пхаладзе заявил, что слова Медведева являются реакцией на недавний саммит НАТО, прошедший в Брюсселе.

«Россия пытается развивать тот миф, будто интеграция Грузии в НАТО может быть связана с дестабилизацией какого-то типа. В первую очередь скажу, что то, о чем говорит и свидетельствует это заявление, это то, что в России, особенно после саммита НАТО в Брюсселе, с особой серьезностью относятся к перспективам вступления Грузии в НАТО, и хочу сказать, что мы с нашими партнерами используем все силы, чтобы эта перспектива осуществилась максимально быстро и то, чтобы абсолютно все видели, что вступление Грузии в НАТО, является, можно сказать, единственной гарантией для стабильности безопасности и будущего развития региона», — подчеркнул Пхаладзе.