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Ученые из Стокгольмского университета, Стэнфорда и Кембриджа заявили, что средняя температура на Земле выходит из-под контроля человечества и в ближайшее время может вырасти еще на 4–5 градусов, даже если подписавшие Парижское соглашение страны будут выполнять все обязательства, пишет журнал PNAS.

Климатологи отмечают, что ускорение темпов роста средней температуры связано не только с человеческой деятельностью. Помимо людей на климат планеты оказывают влияние таяние вечной мерзлоты и арктических льдов, распад метангидратов океанического дна, естественное и искусственное исчезновение тропических и северных лесов, а также сокращение объёмов снежного покрова в регионах с низкими температурами.

При этом ученые считают, что рост температуры на 4–5 градусов не фантастика, — этот процесс окажется необратимым в тот момент, когда будет достигнут так называемый планетарный стрессовый порог, и Земля из комфортного места обитания превратится в огромный душный парник, выжить внутри которого будет крайне непросто.

Напомним, как ранее рассказал метеоролог Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ) Андрис Виксна, в Латвии меняется климат и длительные периоды жары жителям придется переживать все чаще.

Метеоролог указал, что из-за изменений климата больше всего пострадает зима, которая будет становиться все теплее. Также будет казаться, что лето длится все дольше, отметил эксперт.