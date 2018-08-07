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Более 14 тысяч пожарных участвуют в тушении природного пожара, бушующего на территории американского штата Калифорния, сообщает газета Washington Post.

Despite Pres. Trump's tweets, California fire officials and researchers say they have enough water to combat wildfires and that unprecedented heat is the biggest contributing factor to the fires' severity. https://t.co/nursuWl8n5 pic.twitter.com/DQ8vMeOZ1L — ABC News (@ABC) 7 августа 2018 г.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на местные власти сообщил, что природный пожар, разгоревшийся в округе Мендосино в американском штате Калифорния, в понедельник стал самым масштабным пожаром в истории штата.

Как пишет издание, Пентагон сообщил в понедельник, что с военной базы Льюис-Маккорд, расположенной в штате Вашингтон, на помощь в тушении пожаров будут направлены порядка 200 военнослужащих. Они прибудут в Калифорнию в выходные после того, как пройдут специальную подготовку, уточнили в военном ведомстве.

Ранее Национальный межведомственный пожарный центр США (NIFC) сообщил, что в стране бушуют 89 лесных пожаров в 13 штатах, большинство возгораний — на северо-западе страны и в штате Аляска.

Источник: ria.ru

Фото: twitter.com/ Bloomberg ‏