Пожары в Калифорнии тушат более 14 тысяч спасателей

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В мире | 7 августа 2018 года, 13:49

Более 14 тысяч пожарных участвуют в тушении природного пожара, бушующего на территории американского штата Калифорния, сообщает газета Washington Post.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на местные власти сообщил, что природный пожар, разгоревшийся в округе Мендосино в американском штате Калифорния, в понедельник стал самым масштабным пожаром в истории штата.

Как пишет издание, Пентагон сообщил в понедельник, что с военной базы Льюис-Маккорд, расположенной в штате Вашингтон, на помощь в тушении пожаров будут направлены порядка 200 военнослужащих. Они прибудут в Калифорнию в выходные после того, как пройдут специальную подготовку, уточнили в военном ведомстве.

Ранее Национальный межведомственный пожарный центр США (NIFC) сообщил, что в стране бушуют 89 лесных пожаров в 13 штатах, большинство возгораний — на северо-западе страны и в штате Аляска.

Источник: ria.ru

Фото: twitter.com/ Bloomberg ‏

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