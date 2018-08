В мире |

Более 14 тысяч пожарных участвуют в тушении природного пожара, бушующего на территории американского штата Калифорния, сообщает газета Washington Post.

Despite Pres. Trump's tweets, California fire officials and researchers say they have enough water to combat wildfires and that unprecedented heat is the biggest contributing factor to the fires' severity. https://t.co/nursuWl8n5 pic.twitter.com/DQ8vMeOZ1L