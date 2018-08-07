В мире |

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны, которые ведут бизнес с Ираном, не смогут вести бизнес с США.

Он подчеркнул, что американские санкции против Ирана будут жесткими.

«Это самые жесткие санкции, которые когда-либо были наложены, и в ноябре они поднимутся на новый уровень. Любой, кто ведет бизнес с Ираном, не сможет вести бизнес с Соединенными Штатами. Я прошу мира во всем мире, не меньше!», — написал Трамп в твиттере.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что США пожалеют о том, что ввели новые санкции против Тегерана.

По его словам, Иран докажет миру, что он «держит свое слово», несмотря на санкции США.

Источник: gazeta.ru

Фото: pixabay.com