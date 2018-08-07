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Голосовой помощник "Алиса", разработанный компанией "Яндекс", начал давать развернутые ответы на критические вопросы о президенте России Владимире Путине. А позже перестал это делать, пишет meduza.io.

Пользователи обнаружили, что на вопрос "почему Путин врет?" "Алиса" рассказывала, что президент "по-другому не может". "Он случайно попал в Кремль, случайно стал президентом", — добавлял робот.

В ответ на вопрос "почему Путин вор?" Алиса рассказывала, что состояние президента "по слухам составляет не менее 300 миллиардов долларов" — и продолжала: "То, что новоизбранный президент России будет хапать, отчетливо видно из истории об уникальном кольце, которое Путин отобрал у одного американского бизнесмена".

Фраза с глаголом «хапать» — это цитата из заметки 2012 года на сайте Newsland, в которой пересказывается история о кольце бизнесмена Роберта Крафта: в 2005 году он якобы дал Путину свое кольцо со 124 бриллиантами, чтобы тот смог рассмотреть его поближе, а президент России положил его в карман и ушел. В 2017-м Крафт просил Дональда Трампа помочь вернуть это кольцо.

Утром 6 августа "Алиса" перестала отвечать на вопросы про Путина: вместо этого она теперь уходит от ответа или предлагает посмотреть в поисковой выдаче.